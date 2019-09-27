Азербайджан вошел в первую двадцатку стран-реформаторов рейтинга Doing Business 2020, составленного Всемирным банком.

Как передает SalamNews, такое сообщение распространил Всемирный банк.

Эксперты банка заявляют, что в Азербайджане стало легче вести бизнес в четырех сферах: регистрация недвижимости, получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, договорная дисциплина.

«Процесс регистрации недвижимости был ускорен по итогам составления официальной карты и регистрации каждого частного участка земли в Баку, улучшения существующей документации и ускорения процедур в области недвижимости», — сказано в сообщении ВБ.

«Защита миноритарных инвесторов была усилена, после того как ответственность за недобросовестные сделки между связанными сторонами была возложена на директоров», — отметили в банке.

Проект «Ведение бизнеса» позволяет объективно оценить нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность, и обеспечение их соблюдения в 190 странах, а также в отдельных городах на субнациональном и региональном уровнях.

Проект «Ведение бизнеса», реализация которого началась в 2002 году, посвящен деятельности национальных малых и средних предприятий и оценке нормативных актов, регулирующих их деятельность на протяжении всего жизненного цикла.

Minval.az