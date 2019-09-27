Российская «Независимая газета» в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Ереван опубликовала критическую статью, посвященную армяно-российским отношениям и выдала сенсацию: якобы Ереван согласился получить 5 млрд долл. за возврат Азербайджану пять оккупированных районов.

В материале отмечается, что «в апреле 2018 года в результате политической аферы под названием «бархатная революция» экс‑президент Серж Саргсян передал власть Николу Пашиняну».

«Армения оказалась в орбите геополитических интересов Соединенных Штатов Америки со всеми вытекающими последствиями для культуры, экономики и традиционных ценностей. Но через полтора года после этого события Армения так и не стала демократической страной, а превратилась в авторитарное государство, где главенствуют не Конституция и законы Армении, а всем верховодят уставы западных неправительственных организаций (НПО)», – отмечает издание.

Одна из задач армянского премьера, пишут авторы материала, – привести к «власти» в оккупированном Карабахе своего ставленника Маису Маиляна и «сдать пять районов Карабаха Азербайджану».

«Это план Джона Болтона – бывшего помощника президента США по национальной безопасности. При встрече в Вашингтоне летом 2019 года министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян согласился получить 5 млрд долл. за пять районов», – утверждает российская газета.

Minval.az