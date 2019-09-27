Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Франции Жака Ширака.

Как сообщает АПА, премьер-министр на своей странице в «Twitter» написал, что сильно огорчен кончиной выдающегося политического и государственного деятеля Жака Ширака, являвшегося 22-м президентом Франции в 1995-2007 годах.

«Президент Ширак уделял особое внимание межгосударственным отношениям, имел большой авторитет на международной арене. Он приложил много усилий для решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права. Память о Жаке Шираке надолго останется в сердцах», — отметил премьер-министр.

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