В Азербайджане родственники избили гея и выгнали его из села.

Как передает Qafqazinfo, инцидент произошел в селе Йолчубейли Сабирабадского района.

22 летний гей И.Ш. в 2018 году познакомился в фейсбуке с парнем по имени Орхан, который пригласил его в Баку и вступил с ним несколько раз в половую связь в Сабунчинском районе, при этом сделав фото и видео. В дальнейшем Орхан стал шантажировать И.Ш. этими кадрами и заставил его вступить в половую связь со своими друзьями.

Через некоторое время интимные фотографии И.Ш все же увидели его родственники. Они избили И.Ш. и выгнали его из села, пригрозив убить его за то, что опозорил их род.

И.Ш. обратился в связи с этим в полицию.

По факту в Сабирабадском РОП проводится расследование.

Minval.az