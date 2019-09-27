По 2019-2020 учебному году на основе бессрочного договора на работу приняты 3260 учителей.

Как сообщили Report в министерстве образования Азербайджана, из них 973 приняты на работу в общеобразовательные учебные заведения без применения поощрительных мер, 2287 – в школы, где применяются поощрительные меры.

До сих пор 3615 человек получили должность учителя на основе срочного договора. В настоящее время продолжается процесс приема на работу учителей на основе срочного договора.

Отметим, что за последние 5 лет учительский состав школ улучшился с точки зрения качества, на работу принято более 20 тыс. молодых учителей. Для молодых учителей, приступивших к работе в сельских школах, применяются стимулирующие мероприятия, более 10 тыс. учителей воспользовались этими мероприятиями.

В текущем году количество участников конкурса по приему на работу учителей было в три раза больше, чем в предыдущие годы, количество обратившихся составило около 55 тысяч.

Каждый четвертый человек, набравший в этом году более 500 баллов на приемных экзаменах или 25% выбрали специальность учителя.

Minval.az