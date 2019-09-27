Кабинет министров Азербайджана распорядился о выкупе для государственных нужд земельных участков в связи со строительством железной дороги Алят-Гасымлы в рамках создания международного транспортного коридора «Север-Юг», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Согласно постановлению кабмина, покупателем земель, подпадающих под строительство новой автомагистрали, определено ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД)», — отметили в кабмине.

АЖД поручено представить в правительство предложения, касающиеся подготовки мероприятий по выкупу земель.

АЖД в настоящее время проводит переговоры со Всемирным банком на предмет возможности финансирования банком строительства данной железной дороги.

МТК «Север-Юг» рассчитан на транспортировку грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны. Если перевозка грузов морским путем через Персидский залив, Суэцкий канал, Средиземное море в Хельсинки осуществляется в течение 45-60 дней, то по коридору «Север-Юг» время доставки грузов составит 20-25 дней.

На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год, в дальнейшем — более 10 млн тонн. В 2017 году по МТК «Север-Юг» было перевезено 27 тыс. тонн грузов, в 2018 году – 287 тыс. тонн. АЖД прогнозирует в 2019 году грузоперевозки по этому коридору в объеме 600 тыс. тонн.

Minval.az