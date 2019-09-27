Премьер-министр Армении упустил шанс на реанимацию переговоров

Генеральная ассамблея ООН задумывалась изначально как высокое собрание ответственных политиков, на котором бы решались судьбы мира. Но сегодня, к сожалению, ее сессии все чаще напоминают даже не Гайд-парк, а театр абсурда с элементами шоу. Особенно если на трибуну прорывается такой субъект, как премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Для начала Никол Вовавич попытался уверить собравшихся, будто бы это такой-сякой Азербайджан не желает идти на компромиссы по Карабаху, и вообще, по версии Пашиняна, в Баку стремятся не к урегулированию конфликта, а к «мести» за не увенчавшиеся успехом «акты агрессии в отношении карабахского народа» в девяностые и 2016 годах. О том, что агрессором в регионе является как раз Армения, не упомянул. И тем более предпочел не касаться еще одного щекотливого вопроса — тех самых четырех «карабахских» резолюций СБ ООН, которые однозначно требуют от Армении вывести войска с захваченных азербайджанских земель, включая Нагорный Карабах, и которые Ереван даже не думает выполнять. Но зато сыпал обвинениями в адрес Азербайджана: «Именно в этих целях они разжигают антиармянские настроения, тратят огромные ресурсы на вооружение, а армянофобию превратили в официальную политику. Они хотят вернуть Нагорный Карабах в том статусе, в котором он был в советское время. Но эти усилия тщетны, поскольку народ нагорно-карабахской автономной области в эпоху СССР реализовал свое право на самоопределение и провозгласил свою независимость, выйдя из состава СССР. То же самое сделал азербайджанский народ. И подобная позиция Баку равна идее воссоздания Советского Союза», — не жалел микрофона и голосовых связок Никол Воваевич. К вящему ужасу которого, «Баку представляет карабахский конфликт как территориальную проблему между Арменией и Азербайджаном. Мы не согласны с этим, этот конфликт не о территориях. Речь идет о людях, о мужчинах и женщинах, об их праве жить на своей родине, жить так, как жили их предки на протяжении веков. К сожалению, азербайджанские власти не хотят разговаривать с этими людьми, потому что их интересуют лишь территории — но не народ. Точнее — территории без людей».

Здесь, конечно, нелишне спокойно, по пунктам, разобрать весь этот спич, который, пардон, от того, что его несли с трибуны ООН, не перестал быть бредом даже не сивой кобылы, а кого-то из непарнокопытных рангом пониже. Для любого человека, знакомого с ситуацией в регионе, очевидно, что тактику «территорий без людей» применила в регионе как раз Армения, устроив этнические чистки азербайджанцев сначала на своей территории, потом — в Нагорном Карабахе, а теперь и в равнинном. Массовое переселение армян на земли не только Карабахского, но и Эриванского ханства, на территорию современной Армении, началось только после присоединения этих территорий к России и подписания Туркманчайского договора, то есть только в позапрошлом веке, и никакие вопли «наши предки тут жили на протяжении веков» этой исторической правды не изменят. Наконец, каждое государство само решает, сколько ему тратить на оборону, и что в его родной Армении на военные расходы тратится большая доля ВВП, чем в Азербайджане — правда, ВВП этот, как бы поделикатнее, сильно не совпадает, и после разгрома в апреле 2016 года его предшественник Серж Саргсян уныло признавал: да, армянская армия отстала от азербайджанской на поколение, так что заводить заезженную шарманку о военных расходах Николу Воваевичу совсем не стоило. Как и говорить об «армянофобии» на фоне существующего в Армении культа ненависти к Азербайджану и Турции. И уж тем более напрасно Пашинян попытался сослаться на «право на самоопределение» и обвинить Азербайджан едва ли не в «воссоздании СССР». Просто потому, что несколькими минутами ранее он сам, с той же трибуны ООН, заявил: «Россия — наш ключевой стратегический партнер и союзник» — чем в очередной раз подтвердил статус своей страны как послушного форпоста Кремля. Не говоря о том, что риторика Пашиняна в стиле «это не территориальный конфликт, и вообще давайте поговорим о людях, которые хотят жить на этой территории, но подчиняться законному правительству не желают» слово в слово напоминает словоизлияния российских марионеток в Крыму и на Донбассе. И самое главное, в цивилизованном мире принято уважать границы и оперировать правовыми нормами, а не изрекать очередные «хотелки» под топанье ногами. Особенно если это претензии на чужие территории. Да и упоминание об СССР вышло у Никола Воваевича «по Фрейду». Потому как можно понять, как тоскуют по благословенным советским временам в Ереване. Шутка ли — получили в подарок от советских властей Зангезур и восточный берег озера Гейча, не говоря об экономических преференциях, и еще все это помножено на отчетливое понимание, что если бы СССР не распался, то «вопрос Карабаха» был бы решен в пользу Армении, но при этом исправно работали бы железные дороги, азербайджанский газ по-прежнему шел бы на комбинат «Наирит», а доходы от азербайджанской нефти приносили бы куда больше «вкусняшек» Еревану, чем Баку. А теперь? Остается только предъявлять претензии: как это так — в Азербайджане занимают позицию, которая выгодна им самим, но не Армении?!! И вообще тратят свои нефтедоллары — подумать только! — на оружие и армию!

Но даже такой подробный «разбор по пунктам» пашиняновского спича оставляет за кадром нечто очень важное.

Есть такой старый и не очень политкорректный анекдот: «Меня с юности манили города с двойными названиями: Нью-Йорк, Монте-Карло, Баден-Баден…Я закончил институт, и меня послали работать в Талды-Курган».

Не беремся утверждать, манили ли «города с двойными названиями» Никола Воваевича Пашиняна. Впрочем, разницу между Нью-Йорком, Лос-Анджелесом и Талды-Курганом он, скорее всего, понимает. Но вот у «народного премьера» явная «напряженка» с другим: риторика, которая гарантирует аплодисменты на митинге в армянских кварталах Лос-Анджелеса, не очень уместна в зале заседаний Генассамблеи ООН. Особенно теперь, когда в результате безответственного поведения самого Никола Воваевича и его заявлений типа «Карабах — это Армения, и точка!» переговорный процесс оказался по сути дела сорван. Выступление на Генассамблее ООН было для Никола Пашиняна шансом на этакий «маневр последнего момента», возможностью сделать заявление, которое позволило бы «удержать на плаву» диалог с Азербайджаном. Но вместо этого Пашинян предпочел «кидать лозунги» то ли первой карабахской волны, то ли своей «недореволюции». И, возможно, был уверен, что уж на родине он точно сорвал аплодисменты.

Только не учел, что он уже не митинговый вожак и не редактор популярной газеты, а глава правительства, наделенный в своей стране наибольшими властными полномочиями. И ему по штату положено понимать, что его будут слушать люди, которые, во-первых, знают реальную ситуацию в регионе, а во-вторых, обладают способностью анализировать прочитанное и услышанное. И самое главное, его речь услышат и прочитают в Азербайджане, где тоже сделают выводы. И да, в те же дни Генеральный консул Азербайджана в Карсе Нуру Гулиев, принимавший участие в восхождении на вершину горы близ границы с Турцией и Арменией, указав на другой берег пограничной реки Араз, напомнил: «Открывающиеся нашему взору земли – это земли Азербайджана, тюркские земли. Мы хозяева этой земли. Они временно отданы другим. Рано или поздно мы вернем эти земли». В переводе: затевая силовую перекройку чужих границ, политики и страны должны отдавать себе отчет, что к их собственным границам тоже никто не будет испытывать особого пиетета. Особенно если не в их пользу изменится расстановка сил. Наша страна, напомним, выступает за мирный путь урегулирования, но готова и к военному решению. Что, с учетом расстановки сил, не обещает Еревану ничего хорошего. Особенно если Никол Пашинян продолжает лелеять мечту на «перерисовку карт» и не задумывается, в чью пользу изменит границы в регионе эта политика.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az