До конца этого года в Казахстане, ОАЭ, России и Китае планируется открытие еще 5 торговых и 2 винных домов Азербайджана.

Как сообщает АПА, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности руководителя Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (Azpromo) Юсиф Абдуллаев.

По его словам, продолжаются меры по продвижению бренда «Made in Azerbaijan», дальнейшему продвижению местной продукции на зарубежных рынках, а также стимулированию экспорта.

«С целью продвижения местной продукции за рубежом в текущем году в Дубае, ОАЭ, начал функционировать «Торговый Дом Азербайджана». Он сыграет важную роль в организации продвижения и продаж азербайджанской продукции в странах Персидского залива. Кроме того, с целью расширения географии экспорта вин и других алкогольных напитков в Азербайджане и увеличения продаж на российском рынке, в июле этого года в Екатеринбурге (Россия) был открыт винный дом», — сказал Ю.Абдуллаев.

На постоянно действующей выставке в винном доме представлена продукция азербайджанского производства — фруктовые вина и алкогольные напитки из более 120 сортов винограда.

Minval.az