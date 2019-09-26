«В ближайшие дни состоится заседание Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса».

Об этом АПА сказал председатель Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Агаджан Абиев.

Он сообщил, что Дисциплинарная комиссия состоит из 9 человек: «Как только члены комиссии соберутся, в ближайшие дни состоится заседание. На заседании комиссии будет обсужден вопрос в связи с тем, что депутат Рафаэль Джабраилов заложил свое депутатское удостоверение».

Отметим, ранее распространилась информация о том, что депутат Милли Меджлиса Рафаэль Джабраилов заложил свой депутатский мандат за долги в размере 300 тысяч манатов.

Р.Джебраилов одолжил у гражданки Тараны Фаталиевой для строительства дома в нотариально утвержденном порядке 300 тысяч долларов США, но не смог вовремя вернуть долг. В связи с этим, ему пришлось заложить в качестве «гаранта» оригинал удостоверения депутата III и IV созывов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

Minval.az