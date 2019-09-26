Сегодня в Лондоне по требованию Азербайджана продолжился судебный процесс по экстрадиции Замиры Гаджиевой.

Как сообщает АПА, решение было объявлено на заседании в Вестминстерском суде магистратов.

Суд приняла решение не экстрадировать подсудимую в Азербайджан. Адвокат, представляющий правительство Азербайджана, заявил, что обжалует это решение.

Напомним, что жене бывшего председателя правления Международного банка Джахангира Гаджиева Замире Гаджиевой в 2009-2015 годах банком были выданы беспроцентные кредиты, и при этом она не предоставила никаких документов.