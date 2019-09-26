Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину с праздником Рош ха-Шана, сообщает официальный сайт главы государства.

Алиев отметил, что все народности и этнические меньшинства, в том числе евреи, проживали в Азербайджане в условиях мира, не подвергаясь какой-либо дискриминации, и сохранили свой язык традиции.

«Еврейская община является неотъемлемой частью и равноправным членом азербайджанского общества», — говорится в послании Алиева еврейской общине Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что азербайджанские граждане еврейского происхождения принимают активное участие в общественно-политической жизни страны и вносят вклад в процесс строительства демократического государства.

Алиев подчеркнул, что праздник Рош-Ха-Шана воплощает в себе обновление, духовную чистоту и солидарность.

Minval.az