Верховный суд Азербайджана отменил блокировку сайтов газеты «Азадлыг», «Радио Азадлыг», программы «Azərbaycan Saatı», «Turan» TV и «Meydan» TV, пишет газета «Ени Мусават».

Сайты были заблокированы в 2017 году по решению Сабаильского районного суда из-за иска Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу на это решение суда, после чего была подана кассационная жалоба в Верховный суд на решение апелляционного суда.

10 сентября Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу в отсутствие представителя апеллятора. Верховный суд отменил решение Бакинского апелляционного суда.

Бакинский апелляционный суд заново рассмотрит решение о блокировке сайтов.

Minval.az