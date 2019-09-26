Представитель Азербайджана Исрафил Ашурлы в составе международной экспедиции (Чатур Таманг и Татьяна Абрахамсон), совершил рано утром 26 сентября успешное восхождение на гималайский восьмитысячник Манаслу (8156 м.)

Штурм вершины начался в полночь 25 сентября, когда четверка альпинистов вышла из лагеря номер 4 на высоте 7400 метров, и спустя 7 часов, достигла вершины, пишет агентство Turan.

B настоящее время Ашурлы и остальные восходители спускаются в лагерь 3.

Манаслу стал четвертым восьмитысячником, покоренным Ашурлы и первым азербайджанским восхождением на эту вершину.

Если позволит погода и хватит сил, альпинисты вернуться в базовый лагерь к вечеру.



Minval.az