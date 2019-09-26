Сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ (Игорь Попов от России, Стефан Висконти от Франции, и Эндрю Шофер от США) и главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян обсудили дополнительные меры по снижению напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Сопредседатели и министры продолжили обсуждение дополнительных мер по снижению напряженности и поддержанию атмосферы, способствующей миру и благоприятной для предметных переговоров»,- говорится в заявлении посредников, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Сопредседатели отметили положительные результаты усилий сторон по минимизации насилия в летний период, включая использование существующих прямых каналов связи, и выразили глубокое сожаление по поводу недавнего инцидента с фатальным исходом (убийство азербайджанского солдата на линии фронта — ред.).

В заявлении отмечается, что сопредседатели проинформировали министров двух стран о своей деятельности после совместной встречи в Вашингтоне в июне, включая недавние консультации в Париже и Женеве по гуманитарным аспектам и аспектам безопасности, связанным с нагорно-карабахским конфликтом.

Сопредседатели также отметили, что намерены посетить регион в ближайшее время.

Minval.az