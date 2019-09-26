В Институте космических исследований NASA рассказали подробности о жизни на Венере. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Science Alert.

Оказывается, что миллиарды лет назад на планете вероятно был стабильный климат, жидкая вода и другие условия для известной нам жизни.

Ученые создали модель в программе 3D GCM, реконструировав возможную циркуляцию воды на планете. Ученые рассмотрели варианты, когда океаны на Венере имели глубину от 10 до 310 метров или даже покрывали всю поверхность планеты.

Согласно полученным результатам, в промежутке от 4,2 миллиарда до 700 миллионов лет назад климат Венеры не очень отличался от Земного. На ней могла быть жидкая вода и теплый климат с 20-40 градусами Цельсия у поверхности.

Климат Венеры мог измениться, когда углекислый газ уже не мог естественным образом удаляться из атмосферы. Это могло случиться в случае крупных извержений вулканов, когда застывшая магма препятствует реабсорбции газа.

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