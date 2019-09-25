По предварительным данным за январь-июль этого года, среднемесячная номинальная заработная плата работников в Баку по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 3,7% и составила 819,4 маната.

Как говорится в сообщении Бакинского городского управления статистики, самая высокая среднемесячная заработная плата — у работников промышленных предприятий и организаций, осуществляющих финансовую, страховую деятельность, профессиональную, научно-техническую деятельность, деятельность в сфере информации и коммуникаций, строительную деятельность, а самая низкая заработная плата у работников сферы здравоохранения и оказания социальных услуг, сельского хозяйства, недвижимости, образования, отдыха, развлечений и искусства.

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