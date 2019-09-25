Кабинет министров одобрил предложение Государственной службы автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий возобновить ночные рейсы.

Как сообщили АПА в ГСАТ, это решение было принято с учетом обращений пассажиров о восстановлении ночных рейсов и ремонтно-восстановительных работ в дорожной инфраструктуре за последние 10 лет, в целях обеспечения потребностей населения в междугородных пассажирских перевозках в ночное время и предотвращения незаконных пассажирских перевозок.

Отметим, что с 6 мая 2010 года график движения автобусов, отправляющихся из Бакинского международного и междугородного автовокзала (в настоящее время Бакинский международный автовокзальный комплекс) в междугородном направлении был изменен и время отправления автобусов после 20:00 из Баку было ограничено.

С целью соблюдения правил безопасности во время ночных рейсов не будет допущено осуществление перевозок по дорогам с узкими полосами движения, особенно по автомобильным дорогам с горным рельефом. Необходимым будет выполнение поручения по выделению двух водителей для автобусов по маршрутам на дальние расстояния.

Согласно принятому решению, Государственной службой автомобильного транспорта при МТСВТ Бакинскому международному автовокзальному комплексу дано указание следовать всем правилам безопасности, учитывать все риски во время организации рейсов, подписаны соответствующие договоры.

После долгого перерыва, с 1 октября в тестовом режиме возобновятся ночные рейсы по маршрутам Баку-Гянджа-Баку, Баку-Красный мост-Баку, Баку-Мингячевир-Баку и Баку-Тертер-Баку, которые будут выполняться крупногабаритными, современными, комфортабельными автобусами Neoplan немецкой фирмы «MAN».

Отметим, что тестовый режим будет продолжаться на протяжении осенних и зимних месяцев. Со следующего года при необходимости к процессу будут привлечены новые перевозчики.

Minval.az