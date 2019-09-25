В среду состоялось открытие Центра транспортного обмена «Кёроглу» Бакинского транспортного агентства.
Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.
В среду состоялось открытие Центра транспортного обмена «Кёроглу» Бакинского транспортного агентства.
Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.
Дата: 2019/09/25 12:00
Раздел: Азербайджан, Важно
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