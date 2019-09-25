В среду состоялось открытие Центра транспортного обмена «Кёроглу» Бакинского транспортного агентства.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.

Minval.az