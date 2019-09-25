Глава МИД Азербайджана провел переговоры в Нью-Йорке с главой внешней политики ЕС Федерикой Могерини.

«Собеседники обменялись мнениями по вопросам развития отношений между Азербайджаном и ЕС», — отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Как говорится в сообщении, стороны обсудили проект «Южный газовый коридор» и вопрос строительства его важной части – Трансадриатического трубопровода (TAP), который продвигается по графику.

«Собеседники также обсудили ход переговоров по подписанию нового соглашения о стратегическом партнерстве между ЕС и Азербайджаном и обменялись мнениями по данному процессу», — подчеркивается в сообщении.

Глава МИД Азербайджана проинформировал Могерини о ходе переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и рассказал о последней встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. Мамедъяров отметил важность скорейшего решения данного вопроса на основе резолюций Совбеза ООН.

Minval.az