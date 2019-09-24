Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, провел встречу с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипом Рикером.

Как сообщает АПА, на встрече стороны обменялись мнениями по различным вопросам повестки дня американо-азербайджанского сотрудничества.

Министр Эльмар Мамедъяров проинформировал помощника госсекретаря о состоявшейся в Нью-Йорке встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и подчеркнул важность скорейшего мирного решения этого конфликта в регионе на основе норм и принципов международного права, а также резолюций Совета Безопасности ООН.

Стороны обсудили предстоящий саммит Движения неприсоединения в Баку 25-26 октября этого года, а также провели обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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