Неприемлемо, что Нагорный Карабах и окружающие его районы, которые являются территорией Азербайджана, все еще оккупированы.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Назвав неприемлемым текущий статус Нагорного Карабаха, Эрдоган отметил, что Южный Кавказ нужно исключить из списка проблемных регионов мира.

Эрдоган подчеркнул, что несмотря на принятые ООН резолюции, Нагорно-карабахский регион Азербайджана и прилегающие районы всё еще находятся под армянской оккупацией.

Minval.az