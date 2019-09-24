Экс-председатель ликвидированной Госкомиссии по приему студентов (ГКПС) Вургун Эйюб предан земле.

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Как сообщает Report, В.Эйюба похоронили на кладбище «Деде Горгуд» в Сураханском районе Баку.

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