Опубликованы новые видео и аудиоматериалы в связи со скандальным делом о задолженности депутата Рафаэля Джабраилова, сообщает bakupost.

СМИ стало известно, что Рафаэл Джабраилов задолжал 600 тысяч долларов США Таране Фаталиевой и Хатире Наджафовой и в качестве залога оставил свои депутатские мандаты III и IV созывов.

Позже Тарана Фаталиева и Хатира Наджафова поняли, что были обмануты и подали в суд, который вынес справедливое решение в их пользу.

Позже дикая ситуация с заложенными мандатами всплыла в СМИ, и депутат заявил, что отказывается от комментариев. Но не удержался и напал с гневными обвинениями на журналистов в том, что якобы против него «была организована кампания». Именно поэтому , Фаталиева и Х. Наджафова решили обнародовать видео, в котором фигурирует Р. Джабраилов со своими мандатами, и прислали ролик в редакцию Yeni Sabah.

Minval.az