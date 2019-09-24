Военной академии Вооруженных Сил в рамках Программы расширения военного образования (DEEP) с участием экспертов НАТО проводится тренинг педагогических инструкторов, сообщается на сайте Министерства обороны.

Целью тренинга является оказание помощи совершенствованию педагогического потенциала специальных военно-учебных заведений путем подготовки ведущих педагогических инструкторов за счет кадровых ресурсов Министерства обороны.

Участникам, успешно завершившим тренинг, который пройдет до 27 сентября, будут вручены сертификаты.

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