Как уже сообщалось, в соответствии с изменением, которое предложено внести в закон «О государственной пошлине», планируется повысить государственную пошлину за технический осмотр транспортных средств с 20 до 30 манатов. Какие новшества ждут наших граждан в этом случае?

Как сообщил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), полковник полиции Эхсан Захидов, в рамках выполнения утвержденной распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 27 декабря 2018 года «Государственной программы по безопасности дорожного движения в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы» МВД принимаются необходимые меры, одной из которых является усовершенствование системы техосмотра транспортных средств:

«Главной целью нововведения в этой области является сведение к минимуму числа аварий с участием непригодных к эксплуатации автомобилей, снижение загрязнения окружающей среды и устранение негативных случаев, вызывающих в ряде случаев недовольство у владельцев автотранспортных средств. В то же время, поставлена цель уменьшить расход горючего автомобилей и шумовой акустический эффект, создать более качественный автопарк.

Самым главным является обеспечение удовлетворенности граждан на основе принципов оперативности техосмотра, прозрачности, вежливости, ответственности.

Что касается госпошлины за техосмотр, хочу отметить, что пошлина в размере 30 манатов или 17 долларов США намного ниже суммы такой пошлины в некоторых странах. К примеру, пошлина за техосмотр в европейских странах составляет 150, в Грузии даже 20 долларов. Наряду с созданием новых центров технического осмотра, оснащенных современным оборудованием и системами обследования, в числе запланированных нами мероприятий предусмотрено решение других важных вопросов, как, например, проведение встреч с гражданами, разъяснения», — цитирует его АПА.

Отметим, согласно проекту, за техосмотр транспортных средств в случаях, установленных законом, государственная пошлина будет повышена с 20 до 30 манатов.

В то же время госпошлина на технический осмотр транспортных средств, в случае внесения изменений в показатели технического учета транспортных средств или по требованию покупателя, повышается с 20 манатов до 30 манатов.

В случае принятия закона, он вступит в силу с 1 января 2020 года.

Проект будет обсужден на первом пленарном заседании Милли Меджлиса, которое пройдет 30 сентября.

Minval.az