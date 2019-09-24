Российские СМИ широко осветили торжества в Баку по случаю 25-летия крупнейшей нефтегазовой сделки, которую даже в официальных документах называют не иначе как «Контрактом века». Как пишет «Российская газета», предоставив в 1994 году право на разработку своих месторождений крупнейшим мировым корпорациям, Азербайджан подкрепил обретенную после распада СССР независимость экономической свободой и возросшим международным влиянием. В результате удалось обеспечить фундамент дальнейшего успешного развития республики, которая за двадцать пять лет из раздираемой конфликтами территории, не имевшей серьезных перспектив, превратилась в стабильный преуспевающий оазис, стала бесспорным экономическим лидером региона.

20 сентября 1994 года между правительством Азербайджана и одиннадцатью корпорациями из семи государств был подписан контракт на разведку и долевое распределение добычи энергоносителей на территории комплекса «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) в Каспийском море. Страну-хозяйку месторождения представляла национальная компания SOCAR, одним из руководителей которой в тот период был нынешний президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Контракт века» связал прочными экономическими узами восемь стран: Азербайджан, Россию, США, Великобританию, Турцию, Норвегию, Японию и Саудовскую Аравию. По сути, в республике была воссоздана модель «золотой эпохи» — конца XIX — начала XX века, когда Баку называли нефтяной столицей мира. Вплоть до революции 1917 года добычу нефти на Каспийском шельфе вели как азербайджанские и российские нефтепромышленники, так и зарубежные концессионеры, самые известные из которых — «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель» и компания Caspian and Black Sea Oil, основанная Ротшильдами. Всего же к началу XX века в Азербайджане работало 167 нефтяных предприятий, которые обеспечивали 50% (!) мировой добычи нефти. «Российская газета» особо отмечает, что в дни торжеств азербайджанцы с особой благодарностью вспоминают президента республики Гейдара Алиева, который руководил страной с 1993 по 2003 год. «Контракт века» называют главным и самым ценным наследием Алиева-старшего. Гейдар Алиев и его сын Ильхам Алиев на протяжении года лично встречались с руководителями и акционерами различных заинтересованных корпораций, вели непростые переговоры, давали личные гарантии и поручительства.

А начинались самые первые переговоры еще во времена СССР ‑ в 1989 году. Подробная и полная их история, связанная с подготовкой «Контракта века», еще ждет своего исследователя, но журналисты уже сейчас приступили к сбору дополнительной информации о всех деталях заключения контракта. Однако давно известно, что в его подготовке участвовали знаменитые в республике люди, ставшие влиятельными персонами в нефтегазовой сфере, в том числе в России. Среди них Фархад Ахмедов, позднее председатель совета директоров ЗАО «Нортгаз». Именно Ахмедов помог в привлечении к переговорам потенциальных участников «Контракта века» из США. Вместе с ним заметную роль в переговорах с партнерами сыграл и будущий президент SOCAR Натик Алиев, а уже на финальной стадии заключения «Контракта века» в него был вовлечен президент и совладелец российской нефтяной компании «ЛУКойл» Вагит Алекперов.

«Конечно же, «Контракт века» — это результат огромных усилий президента Гейдара Алиева, сыгравшего исключительную роль в стабилизации ситуации в Азербайджане. Без урегулирования внутриполитических проблем и локализации военного конфликта с Арменией подписание этого исторического контракта было бы немыслимым, – вспоминает тогдашний председатель совета директоров ЗАО «Нортгаз», экс-сенатор РФ Фархад Ахмедов. — Тогда же была определена нефтяная стратегия Азербайджана, у руля которой с первых дней стал будущий президент Ильхам Алиев, входивший в руководство Государственной нефтяной компании Азербайджана. Без этого контракта судьба Азербайджана была бы другой. Я сделал все от меня зависящее для привлечения в Азербайджан компаний AMOCO EURASIA и McDERMOT. С AMOCO я сотрудничал еще в период своей деятельности в Сибири. Они вели переговоры с «Газпромом» о совместной разработке Бованенковского месторождения с Ямбургаздобычи, который возглавлял наш земляк В.Ремизов (был гендиректором Ямбургаздобычи дочеренй компании «Газпрома», впоследствии он стал заместителем главы «Газпрома»). На личных встречах я их убеждал в превосходстве азербайджанского «Контракта века». «Российская газета» в своем историческом экскурсе напоминает и о скептической позиции российских аналитиков, которые четверть века назад не верили в реализацию стратегии Гейдара Алиева. «Журналисты, не вникнув в суть концессии, писали, что Азербайджан «торгует независимостью», раздает ресурсы. Однако жизнь подтвердила правильность сделанного тогда выбора», — резюмирует российское издание.

Minval.az