В пос. Масазыр (Абшеронский район) задержали молодого человека, заподозренного в действиях сексуального характера в отношении 5-летней девочки.

Так житель один из жителей Масазыра обратился в полицию и рассказал, что его сосед 18-летний Э.Алиев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении его 5-летней дочери.

Как сообщает Qafqazinfo, по факту возбуждено уголовное дело по статье 150 (насильственные действия сексуального характера).

Подозреваемый Э.Алиев был задержан, ведется расследование.

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