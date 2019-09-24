Похоронен солдат Абдулрахманов Рамин Шовкет оглу, застреленный 22 сентября армянами на территории между позициями сторон.
Как передает Репорт, солдат был похоронен на центральном кладбище в родном селе Красная Слобода Губинского района.
Похоронен солдат Абдулрахманов Рамин Шовкет оглу, застреленный 22 сентября армянами на территории между позициями сторон.
Как передает Репорт, солдат был похоронен на центральном кладбище в родном селе Красная Слобода Губинского района.
Дата: 2019/09/24 12:52
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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