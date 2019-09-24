Тело азербайджанского военнослужащего Абдулрахманова Рамина Шовкет оглу вынесено с линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск.

Об этом сообщили в азербайджанском представительстве Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Сообщается, что вчера МККК по обращению и договоренности сторон, как нейтральный посредник, принял участие в операции по выносу тела погибшего военнослужащего с линии соприкосновения.

22 сентября военнослужащий прифронтовой воинской части Абдулрахманов Рамин Шовкет оглу, сбившись с пути, был застрелен армянами на территории между позициями сторон.

Minval.az