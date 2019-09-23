Украина в январе-августе 2019 года экспортировала 214,98 тыс. тонн сахара на сумму $77,7 млн, сообщает Государственная фискальная служба.

«Согласно данным ведомства, украинский сахар в течение 8 месяцев 2019 года активно покупали Грузия (на $4,69 млн, доля всего украинского экспорта сахара: 6,04%), Таджикистан (на $7,37 млн, доля: 9,45%), Азербайджан (на $19,29 млн, доля: 24,82%)», — отмечает служба, данные которой приводят украинские СМИ.

Другие страны закупили у Украины сахара на $46,39 млн (доля: 59,69%).

По состоянию на 19 сентября выпуск сахара в Украине составил 77 тыс. тонн, переработано 619,5 тыс. тонн сахарной свеклы.

Minval.az