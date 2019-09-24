Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудил агрессивную политику Армении в отношении Азербайджана. Как сообщает «Анадолу», глава турецкого МИД принял участие в заседании Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по агрессии Армении против Азербайджана, которая прошла на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«На заседании Контактной группы ОИС по агрессии Армении против Азербайджана мы вновь осудили незаконную позицию Армении», — написал дипломат в своем Твиттер, комментируя итоги мероприятия.

Чавушоглу добавил, что в ходе встречи была подчеркнута «значимость Контактной группы для оказания поддержки Азербайджану в его справедливом деле».

Minval.az