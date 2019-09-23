Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) избрал новым председателем посла Швеции Микаелу Кумлин Гранит.

Как передает «КоммерсантЪ», она будет занимать эту должность в течение года, начиная с 23 сентября.

Отметим, что ранее председателем совета управляющих была посол Иордании Лина аль-Хадид.

Вице-председателями совета управляющих стали посол Азербайджана в Австрии Галиб Исрафилов и посол Египта Омар Амер Юсеф.

Кроме того, на заседании были утверждены 11 новых государств-участников совета, который состоит из 35 членов. В него вошли Эстония, Гана, Греция, Венгрия, Кувейт, Монголия, Нигерия, Норвегия, Панама, Парагвай и Саудовская Аравия.

Совет в ближайшее время будет избирать нового генерального директора МАГАТЭ. Он должен вступить в должность не позднее 1 января 2020 года.

Minval.az