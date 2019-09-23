Минобороны Азербайджана прокомментировало информацию, распространившуюся в армянских СМИ о якобы совершенной азербайджанской стороной провокации на линии фронта.

Данная информация в армянских СМИ является ложью, заявили в оборонном ведомстве.

Как сказали в ведомстве, 22 сентября военнослужащий прифронтовой воинской части Абдулрахманов Рамин Шовкет оглу, сбившись с пути, был застрелен армянами на территории между позициями сторон.

Для обеспечения безопасной эвакуации тела военнослужащего было предпринято обращение в азербайджанское представительство Международного комитета Красного Креста (МККК).

Minval.az