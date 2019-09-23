С сегодняшнего дня в ряде средних школ иранской провинции Восточный Азербайджан будет преподаваться азербайджанский язык.

Об этом сказал генеральный директор Управления образования и обучения провинции Джафар Пашаи.

По словам Пашаи, азербайджанский язык будет преподаваться два часа в неделю в рамках пилотного проекта, и уже определены школы и количество учителей.

Председатель Исламского совета провинции Ардебиль Ягуб Хашеми сказал на заседании Совета, что преподавание на азербайджанском языке в Ардебиле должно находиться в центре внимания.

По его словам, преподавание азербайджанского языка предусматривает и Конституция страны (ст. 15 Конституции Ирана предусматривает преподавание на местных языках).

Bведение преподавание родного языка входило в предвыборную программу иранского президента Хасана Роухани.

Minval.az