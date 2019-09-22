Судам дано разрешение на движение, вход и выход в порты в территориальных водах Азербайджана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного морского агентства.

«С 8 часов сегодняшнего утра со стороны Национального центра Государственного морского агентства судам, плывущим под флагами Азербайджана и зарубежных стран, разрешено движение, вход и выход в порты в территориальных водах Азербайджана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время скорость ветра в море составляет 15-18 метров в секунду.

«К вечеру скорость ветра уменьшится и составит 11-12 метров в секунду. Высота волн в море составляет 1,5 — 2 метра. Во время сильных ветров в море никаких проблем не возникло», — говорится в сообщении.

Minval.az