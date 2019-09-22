Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза, сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Баш Карвенд, Джевахирли, Юсифджанлы Агдамского района, Ашагы Сейидахмедли, Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района.

Minval.az