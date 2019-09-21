Сегодня, по состоянию на 21:00, северо-западный ветер в Баку усилился до 40 м/сек.

Об этом АПА сообщила директор Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, скорость ветра в Сумгайыте составила 34 м/с, Маштаге и Нефтчале – 38 м/с, Нафталане – 32 м/с, острове Гум – 30 м/с, Пираллахи и Аляте – 28 м/с, Чилове, Барде, Тертере – 27 м/с, Сальяне, Нефтяных Камнях, Балакене – 25 м/с, Гяндже – 24 м/с, Бина – 23 м/с, Агдаме – 22 м/с, Байыле, Забрате – 21 м/с, Набрани, Загатале, Товузе, Мингячевире, Агстафе – 20 м/с, Евлахе, Джейранчоле, Шеки – 18 м/с.

По данным станции на Нефтяных Камнях, высота волн достигла 6.3 метров.

В Губе, Гусаре, Гырызе, Шахдаге, Лянкяране, Лерике, Хыналыге, Астаре и Ярдымлы выпали дожди.

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