Беспилотник военного назначения был испытан в условиях реальной местности.

Как передает Sputnik-Азербайджан, об этом говорится в сообщении на официальном сайте Парка высоких технологий (ПВТ).

Это последний готовый аппарат очередного совместного проекта Центра стратегических научных исследований (ЦСНИ) Аппарата президиума, функционирующего на территории ПВТ НАНА и Военной академии Вооруженных сил.

Испытания были проведены ночью в условиях сложного рельефа (в горно-лесистой, скалистой местности) и радиоэлектронной борьбы.

Дрон полностью соответствовало требованиям, а по техническим параметрам при его испытании в потенциальной боевой обстановке были достигнуты высокие результаты.

Ранее, решением руководства министерства обороны Азербайджана было признано целесообразным применение и использование в азербайджанской армии последних готовых образцов совместных проектов ЦСНИ, а также являющегося резидентом ПВТ ООО «Парка науки и технологий» и Военной академии Вооруженных сил.

Minval.az