Вице-премьер, заместитель председателя — исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву на центральной площади Исмаиллы, возложил к его подножию цветы.

Как сообщает в субботу Trend, затем Али Ахмедов встретился с ветеранами Карабахской войны в Центре Гейдара Алиева в Исмаиллы.

Вице-премьер поинтересовался заботами ветеранов. Было сделано фото на память.

Далее Али Ахмедов встретился с молодежью.

Во встрече приняли участие заместитель исполнительного секретаря ПЕА, председатель комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Милли Меджлиса (парламент) Сиявуш Новрузов, член правления ПЕА, председатель парламентского комитета Эльдар Ибрагимов, депутат, председатель Совета аксакалов Азербайджана Фаттах Гейдаров, президент Азербайджанского общества Красного полумесяца, депутат Новрузали Асланов, глава ИВ Исмаиллинского района Мирдамет Садыгов и представители общественности.

Али Ахмедов рассказал об успехах, достигнутых Азербайджаном под руководством Президента Ильхама Алиева. Он отметил, что для получения образования, трудоустройства, отдыха представителей молодежи, для их формирования как достойных граждан страны созданы все возможности и условия. «Партия «Ени Азербайджан» осуществляет в рамках своих возможностей многие проекты для реализации определенной правительством политики. В целом считаю, что молодежь ПЕА превратилась в значительную силу в формировании активности нашей партии, в ее участии в общественно-политической жизни», — отметил Али Ахмедов.

Он подчеркнул, что число молодежи в рядах партии неизменно растет и это еще раз свидетельствует о больших перспективах ПЕА. «До 40 процентов из более 700 тысяч членов партии составляет молодежь. С каждым днем все больше активных, патриотичных юношей и девушек связывают свою политическую судьбу с нашей партией, выражая в такой форме свое отношение к политике главы государства», — сказал Али Ахмедов.

Отметив, что сегодня Азербайджан проживает прекрасный период, вице-премьер сказал, что каждый гражданин в стране чувствует себя в безопасности, и это порождает в каждом родителе чувство уверенности за будущее своих детей. «Государство твердо обеспечивает безопасность людей, что является одним из самых священных обязательств. Создаются возможности и условия для благосостояния, счастливого будущего граждан. Строятся школы, детские сады, больницы. Решаются проблемы, которые когда-то тревожили людей», — отметил вице-премьер.

Подчеркнув, что в стране созданы все условия для развития, образования, занятости молодежи, а также для развития спорта, Али Ахмедов отметил, что молодежь счастлива, что формируется, учится в такое прекрасное время, внося свой вклад в развитие и процветание страны.

Minval.az