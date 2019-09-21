Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду.

«Ваше величество! Дорогой Брат! Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу искренние поздравления по случаю национального праздника Саудовской Аравии – Дня провозглашения Королевства.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, братскому народу Саудовской Аравии – постоянного мира и процветания», -говорится в обращении, передает агентство АПА.

Minval.az