Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что не смотря на то, что страна взяла курс на диверсификацию экономики, ведущим сектором остается нефтегазовый сектор.

«Сегодня мы выбрали курс на диверсификацию экономики, то есть мы стараемся сократить зависимость от нефти и развиваем ненефтяной сектор экономики. Но мы должны знать, что сегодня и завтра нашим ведущим сектором остается нефтегазовый сектор», — заявил Алиев в пятницу в Баку на церемонии по случаю 25-летия «Контракта века».

Президент отметил, что если в дальнейшем не развивать нефтегазовый сектор, то ненефтяной сектор не сможет удовлетворить потребности страны.

Глава государства также коснулся и проекта «Шах-Дениз». «После подписания «Контракта века» в 1996 году был подписан контракт по разработке газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз». Сегодня месторождение «Шах-Дениз» является основной ресурсной базой Южного газового коридора. Это газоконденсатное месторождение является одним из крупных в мире. Месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» и «Шах-Дениз» имеют одинаковую значимость», — заявил Алиев.

Президент также отметил, что иностранные нефтяные компании вложили в экономику Азербайджана миллиарды долларов и вернули свои затраты с лихвой.

«Иностранные компании вложили миллиарды долларов и получили миллиардные доходы. Доходы Азербайджана от реализации этих контрактов превысили $100 млрд», — сказал Алиев.

Глава государства также подчеркнул, что благодаря реализации «Контракта века» в Азербайджане построено более 3,2 тыс. новых школ, более 640 больниц, запущены три космических спутника.

«Используя доходы, мы сократили наш внешний долг, который составляет всего 19% от ВВП. Наши валютные запасы превышают внешний долг в 5 раз. Мы также нарастили генерирующие мощности на 3 тыс. МГвт и сейчас обеспечиваем электроэнергией не только себя, но и экспортируем», — сказал президент.

В заключении Алиев отметил, что с целью обеспечения устойчивого развития Азербайджана и впредь доходы, полученные от реализации нефти, в первую очередь будут направляться на решение социальных задач, инфраструктурные проекты и диверсификацию экономики.

Minval.az