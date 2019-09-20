Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост к 2025 году активов Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) до $43,942 млрд .

По итогам 2018г активы ГНФАР составили $38,515 млрд. Таким образом, в 2019-2024гг рост активов Госнефтефонда Азербайджана составит 14,1%.

Согласно прогнозам МВФ, которые приводит «Интерфакс», по итогам 2019 года активы ГНФАР составят $40,986 млрд, 2020г — $42,421 млрд, 2021г – $43,361 млрд, 2022г – $43,746 млрд, 2023г — $43,883 млрд.

Такие активы ГНФАР рассчитаны из средней цены на нефть в 2019 году на уровне $63,5 за баррель, в 2020г — $59,9, в 2021г — $58, в 2022г — $57,2, в 2023г — $57,2, в 2024г — $57,6. При этом премия на азербайджанскую нефть составляет +$2 к средней цене на нефть.

На конец первого полугодия 2019 года объем активов ГНФАР составил $42 млрд 463,7 млн.

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