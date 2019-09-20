«Проблема маленького роста долгое время является всемирной проблемой. Каждый должен знать, что параметры роста имеют генетическое происхождение. То есть ожидать, что у людей низкого роста родятся высокие дети – неправильно».

Об этом АПА сообщил главный педиатр республики Насиб Гулиев. Он отметил, что дети, живущие в южной части земного шара быстрее достигают акселерации, поэтому высоких людей больше в северных регионах:

«При недостаточном уходе во время беременности и после рождения, неправильном питании наряду с общим отставанием в развитии, наблюдается и задержка в росте. Еще одна проблема связана с болезнями эндокринной системы. Нарушения щитовидной железы во время эндокринных заболеваний также приводят к проблемам в развитии роста. Если мать отказывается кормить ребенка грудным молоком и у ребенка наблюдается задержка в росте, то в этом ее вина».

Н.Гулиев отметил, что по сравнению с другими странами, в Азербайджане ситуация с корью положительная:

«Потому, что во многих странах наблюдается эпидемия кори. А в Азербайджане – нет. В этом большая заслуга Министерства здравоохранения, которое привлекает большую часть детей к вакцинированию. Поэтому случаи заболевания корью у нас крайне редки».

Minval.az