Госсекретарь США Майкл Помпео поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 25-й годовщины «Контракта века», подписанного в 1994 году.

Как говорится в сообщении МИД Азербайджана, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин президент,

От имени Соединенных Штатов Америки хочу поздравить вас и азербайджанский народ по случаю 25-й годовщины «Контракта века».

Отмечаемая в этом году двадцатипятилетняя годовщина этого события приходится на время, когда Азербайджан выполняет обязательства по поставке своих энергоресурсов на мировые рынки. За последние 25 лет США остался верным партнером, внесшим вклад в развитие энергоресурсов Азербайджана, защите европейской и глобальной энергетической безопасности, а также в развитие Азербайджана в качестве независимого государства.

Благодаря подписанию в 1994 вышеуказанного контракта и строительству нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан Азербайджан превратился в важного поставщика в мировом нефтяном рынке, а также сыграл значимую роль в создании первой энергетической связи между Каспием и Средиземным морем.

Азербайджан, давший толчок Южному газовому коридору, играющему стратегическую роль в энергетической безопасности Европы, вновь продолжает играть ведущую роль.

Как отметил президент Трамп в своем письме, адресованном по случаю 26-ой Каспийской нефтегазовой выставки, мы поддерживаем ваши усилия и верим, что экономический успех Азербайджана важен с очки зрения развития стабильности и благополучия в регионе.

Наше успешное партнерство в энергетической сфере также внесло положительный вклад в стратегические отношения, охватывающие области экономики, безопасности, продвижения человеческих прав, фундаментальных свобод и демократического управления.

Соединенные Штаты заинтересованы в продолжении и углублении нашей деятельности по указанным сферам.

Еще раз поздравляю вас с данной знаменательной датой».

Minval.az