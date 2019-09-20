21 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых местах возможен дождь, утром туман, в течение дня сильный северо-западный ветер.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 18-20, в первой половине дня — 21-25, вечером — около 17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность — 60-70 процентов.

В Азербайджане, начиная с северных и восточных районов, местами ожидаются кратковременные грозовые дожди, в отдельных местах ливни, возможен град, на высокогорных территориях — мокрый снег и снег. Утром местами туман. Западный ветер местами будет сильным.

Ночью — 16-21, днем — 26-31, в горах ночью — 9-14, днем — 15-20 градусов тепла.

Minval.az