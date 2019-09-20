«Ситуация в Армении развивается так, как это было ясно ещё весной прошлого года, когда многие внутри страны с энтузиазмом поддерживали Никола Пашиняна, с его демократическими лозунгами. Но все демократы, все выставочные, демонстративные и декоративные либералы заканчивают на постсоветском пространстве одинаково. Странно, что в них вообще ещё кто-то верит после стольких лет проб и ошибок».

Такое мнение в интервью «Минвалу» высказал председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей», российский политолог Григорий Трофимчук, комментируя внутриполитический кризис в Армении.

«Специально отмечу, что многие армянские активисты сегодня говорят, что они якобы поддерживали в 2018 году не персонально Пашиняна, а были просто против Саргсяна. Это, конечно, совсем не так. Они поддерживали именно и конкретно Никола Воваевича Пашиняна, а не абстрактные тезисы о борьбе с коррупцией. И даже – это просто смешно – сравнивали его чуть ли не с Лениным», — пояснил он.

Власть Пашиняна, по словам политолога, начинает сыпаться изнутри, и многим, наконец, это становится видно, в частности, по серии ключевых кадровых отставок.

«Главная проблема в том, что нет реальных результатов так называемой «бархатной революции», которые населению можно было бы потрогать, что называется, руками. Поэтому одни виновные в происходящем будут искать других виновных», – подчеркнул наш собеседник.

Однако, по его словам, основные идеологические адепты Пашиняна, которые и помогли ему прийти к власти, будут стоять за него до конца.

«В этом есть некоторое отличие армянской ситуации, скажем, от украинской, где практически все были против Порошенко, на излёте его президентства. По этой же причине на информационной поверхности опять возникли члены «Сасна црер», которые будут защищать Пашиняна, в случае негативного для него развития ситуации.

Поэтому главная опасность состоит в том, что внутриармянская нестабильность, как я говорил той же весной 2018 года, может выплеснуться на весь регион: карабахскую зону и Южный Кавказ в целом. К тому же, надо учитывать резкий курс премьер-министра Армении на слом переговорного процесса по Карабаху, с прямым провоцированием Азербайджана на войну. Удивительно, как Азербайджан вообще пока держится в дипломатических рамках, и даже готов продолжать переговоры в том же формате. Поэтому никаких особых ожиданий от предстоящей встречи министров двух стран у меня нет. Хорошо, что они ещё вообще продолжаются в том же режиме», – считает Трофимчук

Говоря о российско-армянских отношениях, эксперт отметил, что в них пока нет напряжения, «просто Москва внимательно наблюдает за происходящим в Армении и действиями армянской власти, – в том числе за серией издевательств над Кочаряном».

«Но рано или поздно свою позицию она, конечно, продемонстрирует. Тем более что Никол Пашинян сам себя, постепенно, загоняет в угол», — резюмировал наш собеседник.

Minval.az