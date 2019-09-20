ОАО «Azerkosmos» планирует предоставлять услуги связи на Африканском континенте посредством национального телекоммуникационного спутника “Azerspace-2”.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом говорится в сообщении общества.

«Azerkosmos заключил контракт с компанией Intersat, предлагающей интернет-решения посредством спутника в Африке. Согласно договору, азербайджанская компания будет предоставлять на всем Африканском континенте надежные услуги связи (интернета, сетевых, голосовых, видео, мобильных и прочих цифровых услуг) посредством спутника Azerspace-2», — отмечается в информации.

Контракт между «Azerkosmos» и «Intersat» был подписан в рамках международной выставки–конференции «IBC 2019» в Амстердаме 12-16 сентября.

«Тем самым, Azerspace-2 внесет свой вклад в устранение проблем с доступом к цифровой информации в удаленных районах Африки. В настоящее время интернет-услуги, оказываемые спутниками Azerspace-1 и Azerspace-2, охватывают две трети Африканского континента. Африка считается главной в географии бизнеса «Azerkosmos», поэтому компания налаживает сотрудничество с ведущими телекоммуникационными компаниями этого региона», — говорится в сообщении

«Сотрудничество с «Azerkosmos» позволит нам обеспечить наших клиентов в Африке качественной широкополосной связью», — считает директор Intersat Ханиф Кассам, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Minval.az