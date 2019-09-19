Дочь Фуада Гахраманлы разместила на facebook видеообращение.

Как сообщает АПА, в своем видеообращении Сельджан Ягмур подтвердила, что отреклась от отца: «После моей публикации на facebook, было заявлено, что мой профиль взломан. В связи с этим много журналистов написали мне с просьбой прокомментировать это. Все, что я могла сказать, я сказала в той публикации. По этому вопросу мне нечего добавить. Это очень трудная тема. Я эту публикацию писала и удаляла 40 раз. Я не виновата, я не совершала ошибку. Я больше не смогу говорить на эту тему. Еще раз хочу сказать, что мой профиль не взломан. Я нахожусь в Голландии, и никакого давления со стороны власти на меня не было. Все, что написано в публикации, я написала сама. Всем выражаю благодарность за оказанную поддержку в таком сложном вопросе».



Minval.az