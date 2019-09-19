Житель американского штата Делавэр Джефф Пермар неожиданно для себя стал популярным блогером после того, как решил разобраться, кто ворует овощи из его огорода. Как сообщает «Лайф», мужчина установил камеру видеонаблюдения, чтобы засечь похитителя припасов. Преступника ждать долго не пришлось.

Воришкой оказался достаточно упитанный сурок. Он подбирал овощи и грыз их прямо перед объективом видеокамеры (словно специально).

 

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Chunk The Lip Smacker!! Turn it up! 😂 #chunkthegroundhog #lol #caddyshack #lipsmacker #food #happy #love #animals #cute #closeup #noise #grub #funny #billmurray

Публикация от Chunk The Groundhog (@chunk_the_groundhog)

Видео настолько понравилось Джеффу Пермару, что он начал делиться им на своих страницах в соцсетях. Вскоре появились и новые ролики с участием сурка, количество подписчиков, которые хотят понаблюдать за прожорливым зверьком, стало стремительно расти.

 

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Chunk is back again and again! This time smacking his lips on a tomato! #chunkthegroundhog #billmurray #caddyshack

Публикация от Chunk The Groundhog (@chunk_the_groundhog)

— Мы не знали, чего ожидать. Но, посмотрев видео, мы получили огромное удовольствие. Этот парень просто потрясающий, — заявил порталу The Dodo Пермар.

 

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Go on Chunk!! Take the tomato and run!! 🤣😂🤣 #loopedforpleasure #chunkthegroundhog #lol #funny #cute #food #life #groundhog #love #chunk #mindfulness #cheer #adorable #asmreating #mukbang

Публикация от Chunk The Groundhog (@chunk_the_groundhog)

Американец решил дать сурку кличку Chunk (в переводе на русский язык — Пухляк). С тех пор отношения между грызуном и садоводом сам Джефф Пермар называет добрососедскими. Сурок регулярно приходит подкрепиться в огород, где его стабильно ждут овощи около видеокамеры.

Minval.az