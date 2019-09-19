В Грузии разгорается новый политический скандал — на сей раз вокруг процесса демаркации границы с Арменией. Местные социальные сети взорвала новость: как утверждалось, процесс демаркации границы уже завершен, и на его основе армянской стороне передан монастырь Худжаби.

МИДу Грузии пришлось выступать с разъяснениями. По словам грузинских дипломатов, во-первых, согласовано только 160 км границы с Арменией, или 71% всей ее протяженности. А во-вторых, принадлежность монастыря Худжаби осталась де-юре неопределенной.

В подробности, как и полагается в таких случаях, авторы пресс-релиза грузинского МИДа не вторгаются. А вот они как раз-то и заслуживают внимания.

Притязания Армении на территорию Азербайджана сегодня приняли характер открытой агрессии и оккупации, планы «приармянить» часть территории Турции — тоже известный, скажем так, политический сюжет. Об армянских притязаниях на территорию Грузии известно куда меньше. А они заслуживают внимания.

Прежде всего, здесь наличествует та самая проблема «спорных церквей», точнее, попытки армянских националистов «приармянить» древние грузинские церкви и монастыри. В самом деле, на Южном Кавказе, где заметное армянское присутствие начинается только после подписания Туркманчайского договора и массового переселения сюда этнических армян из Персии и Османской Империи. Но сегодня армянские националисты предъявляют претензии на церкви и монастыри XII-XIII веков, о чем писал еще Чавчавадзе. В 1918 году, едва возникнув на месте Эриванского ханства, независимая Армения предъявила претензии не только Азербайджану — на Зангезур, Карабах и Нахчыван, но и Грузии — на Борчалинский уезд, и в конце концов спровоцировала войну, которую успела проиграть. Тем не менее после аннексии Южного Кавказа Россией грузинская область Лори была передана «любимой» Армении. Это, как в случае с преподнесенными Гитлеру Судетами, только разожгло аппетиты: теперь претензии предъявляются на Самцхе-Джавахети и даже на Тбилиси. И да, это не только «вклеивание» панорамы столицы Грузии в армянские туристические проспекты, а прямые попытки объявить Тбилиси «армянским городом».

И это, к сожалению, еще не все. Мировые СМИ регулярно сообщают о «проволочной агрессии» против Грузии — на «цхинвальском направлении» российские оккупанты регулярно и планомерно сдвигают в глубь грузинской территории колючую проволоку. Но куда менее известно то, что такую же тактику на «своей» границе с Грузией использует любимый форпост России — Армения. За границей внезапно оказываются пастбища, леса, даже огороды местных крестьян, в том числе жителей азербайджанских сел.

У находящегося вблизи границы с Арменией монастыря Худжаби XIII века — своя история. До восьмидесятых годов ХХ века в его принадлежности Грузии никто не сомневался. Но в 1988 году, уже после начала карабахского конфликта (и закулисных «гарантий», полученных вождями армянских националистов в Кремле) Армения предъявила на него претензии и попыталась «подвинуть» границу так, что монастырь оказался уже на ее территории. В 2005 году, когда к стенам монастыря попыталась приблизиться съемочная группа грузинской телекомпании «Мзе», армянские пограничники открыли по ним огонь (!!! — Minval.az). Сегодня этот монастырь считается «спорным».

Но…намеренно оставим за скобками прогнозы, как будут развиваться события вокруг монастыря, а тем более разговоры о политической воле нынешних грузинских властей. Тем более что вокруг монастыря еще ничего не решено. Важно другое. Совсем недавно едва ли не главной темой на грузинско-азербайджанском треке были события вокруг монастыря Кешикчидаг, или, по-грузински, Давид Гареджи. Это официально спорный участок границы, решать проблему и в Баку, и в Тбилиси хотели бы «в тишине» и в рабочем порядке, со встречами экспертов, поездками на границу и т.д., и самое главное, без ущерба для двусторонних отношений, на которые «завязано» слишком многое, в том числе трансконтинентальные проекты. К тому же, в отличие от Армении, независимый Азербайджан не воевал за территорию с Грузией в 1918 году и не занимается «проволочной агрессией» сегодня. Наша страна, опять-таки в отличие от Армении, регулярно поддерживает Грузию на международной арене.

Но вокруг монастыря Кешикчидаг прямо-таки небывалую активность развернули представители разного рода маргинально-радикальных грузинских политических сил. «Антиоккупационное движение» тиражировало трескучие обвинения в адрес Азербайджана и пыталось спровоцировать стычки с азербайджанскими пограничниками. Шалва Нателашвили, глава одной из небольших партий, ездил на границу, где выкрикивал оскорбления в адрес Азербайджана, а затем раздавал интервью с призывами грузинским властям не отправлять военнослужащих в Баку на совместные учения по охране коммуникаций. К крикливому хору тут же присоединился «Альянс патриотов Грузии», который к своему набору лозунгов добавил и «Давид Гареджи — это Грузия».

И как, интересно, эти господа отреагировали на то, что происходит вокруг монастыря Худжаби? Устроили пикет? Установили дежурство? Собрали митинг протеста у посольства Армении в Тбилиси? А никак — в отличие от рядовых юзеров Фейсбука. В случае с Азербайджаном господин Нателашвили, «Альянс патриотов Грузии», «антиоккупационное движение» и т.д. готовы метать громы и молнии, но в ответ на ползучую агрессию Армении вообще и попытку «приармянить» одну из крупнейших святынь Грузинской церкви в частности покорно молчат. С их стороны вокруг монастыря Худжаби — политическая тишина. И вот она куда информативнее самых громких слов о патриотизме, «не отдадим ни пяди грузинской земли» и т.д. Потому как сегодня уже совсем по-другому звучат вопросы, была ли их прежняя кампания вокруг монастыря Кешикчидаг «защитой грузинских земель», пусть и в излишне эмоциональной форме, или выполнением чужого политического заказа на подрыв отношений Баку и Тбилиси. Так что «защитники Давид Гареджи» не просто провалили свой экзамен на патриотизм. Они еще и предоставили изрядную «информацию к размышлению» о своих истинных мотивах

Нурани, политический обозреватель

Minval.az